RECORD Brasília marca presença no Video Game Show 2025 com espaço de podcasts Emissora promove gravações especiais e interage com o público durante o maior evento gamer do Centro-Oeste

Divulgação RECORD Brasília

Nos dias 10, 11 e 12 de outubro, o Taguatinga Shopping recebeu o Video Game Show 2025, reunindo apaixonados por games, cultura pop e tecnologia. Como emissora oficial do evento, a RECORD Brasília marcou presença com um espaço exclusivo dedicado aos podcasts da casa, reforçando sua atuação multiplataforma e seu investimento em formatos digitais.

Durante os três dias, o estande da emissora recebeu diversos convidados do universo gamer e da dublagem, entre eles Carol Valença, Glauco Marques, Cadress, Caracol Raivoso, Nyvi Estephan, Rato Borrachudo, Muca Muriçoca e Wirley Contaifer, voz oficial de Tom Holland nos filmes do Homem-Aranha.

As gravações realizadas no local renderam episódios especiais que serão lançados nas próximas semanas nas principais plataformas de áudio e vídeo: Spotify, Deezer, YouTube, R7 e Record Plus, além de cortes exclusivos para as redes sociais da emissora, como Instagram e TikTok.

Com uma estrutura moderna, montada em parceria com a Última Ratio, o espaço destacou o compromisso da RECORD Brasília em valorizar a inovação, a tecnologia e o entretenimento, ampliando sua presença em eventos que dialogam com o público jovem e conectado.