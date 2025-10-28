RECORD Brasília promove encontro com assessorias de corrida do DF para o Bora Correr Reunião reuniu profissionais e especialistas do segmento para trocar experiências e contribuir com a primeira corrida oficial da emissora

Divulgação RECORD Brasília

Na última segunda-feira, dia 27 de outubro, a RECORD Brasília recebeu em sua sede representantes de diversas assessorias e grupos de corrida do Distrito Federal para um encontro especial sobre o Bora Correr, a primeira corrida oficial da emissora, que acontece no dia 9 de novembro.

O momento foi marcado por uma rica troca de experiências e insights valiosos de quem vive o universo das corridas no dia a dia. As percepções compartilhadas vão contribuir diretamente para aprimorar a experiência dos participantes, tornando o evento ainda mais completo e alinhado às expectativas do público.

‌



“Esse encontro foi essencial para entendermos o olhar de quem realmente está nas pistas todos os dias. A ideia é que o Bora Correr nasça com essa essência: ser uma corrida feita de corredor para corredor, com todo o cuidado e autenticidade que esse público merece”, destacou Alan Spínola, Gerente Comercial da RECORD Brasília.

Já o Diretor Comercial da emissora, Douglas Lopes, reforçou o propósito do evento: “A RECORD Brasília está investindo em um projeto que vai muito além do esporte. O Bora Correr representa a conexão com a cidade, com os hábitos e valores do brasiliense. É sobre promover saúde, movimento e pertencimento.”

‌



Com esse diálogo aberto com as assessorias e grupos, o Bora Correr reforça sua proposta de ser um evento pensado por quem entende do assunto, unindo esporte, saúde e comunidade em uma experiência que promete marcar o calendário esportivo de Brasília.

A RECORD Brasília agradece a presença de todas as assessorias e grupos que participaram e contribuíram com ideias que certamente farão a diferença. VEM AÍ O BORA CORRER, E ELE ESTÁ SENDO FEITO COM A ENERGIA E O OLHAR DE QUEM REALMENTE ENTENDE DO ASSUNTO!