RECORD Brasília promove série de ativações do Game dos 100 e leva diversão ao público

Para celebrar a estreia do novo programa da RECORD, o Game dos 100, a RECORD Brasília realizou uma série de ativações que movimentaram o público e os bastidores da emissora ao longo da última semana.

Durante o RECORD Nas Cidades, em Santa Luzia, mais de 6 mil pessoas acompanharam de perto uma animada ativação do programa. Três participantes da plateia foram convidados ao palco para encarar dois desafios apresentados no episódio de estreia. No primeiro, o objetivo era remover, apenas com o sopro, uma bolinha de pingue-pongue de dentro de cada um dos três copos alinhados, sem usar as mãos. No segundo, os competidores vestiram um capacete com um desentupidor acoplado e tentaram acertar uma argola no cabo do desentupidor. Assim como no programa, o último a completar cada etapa foi eliminado, e o vencedor levou para casa um brinde exclusivo da RECORD.

Além do evento, a emissora promoveu brincadeiras internas com apresentadores e colaboradores, que entraram no clima do Game dos 100, recriando os desafios de forma leve e descontraída. Os vídeos foram compartilhados nas redes sociais da RECORD Brasília, incluindo bastidores divertidos e conteúdos criativos produzidos pelos creators da casa, Lari e Lucaz.

Outro destaque das ativações foi o recado especial dos apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli, exibido tanto durante o evento quanto inserido nas edições dos vídeos publicados nas redes sociais.

As ações foram marcadas por diversão, leveza e engajamento, reforçando como o Game dos 100 é a pedida certa para reunir a família e torcer junto. O programa vai ao ar todo domingo, às 14h, na tela da RECORD.

