RECORD Brasília realiza a 83ªedição do evento RECORD nas Cidades em Santa Maria / DF O evento reuniu um público recorde de 10 mil pessoas, com atrações, serviços comunitários e o sorteio do caminhão de prêmios. Record Brasília|Do R7 24/02/2025 - 14h52 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h52 )

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília realizou no último sábado, 22 de fevereiro, a 83ª edição do RECORD NAS CIDADES em Santa Maria, promovendo um evento especial para a comunidade.

A partir das 9h da manhã, os moradores tiveram acesso a serviços gratuitos, atrações musicais e sorteios de prêmios, com destaque para o Caminhão de Prêmios, que trouxe ainda mais emoção para o público.

O evento também contou com ações voltadas à saúde e bem-estar, alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde, reforçando a importância da prevenção e do acesso à informação.

Toda a cobertura foi transmitida pelo programa Balanço Geral, garantindo que mais pessoas pudessem acompanhar os momentos especiais da ação.

Com mais essa edição bem-sucedida, a RECORD Brasília reafirma seu compromisso com a população, levando serviços, informação e entretenimento para as comunidades do Distrito Federal.

Divulgação RECORD Brasília