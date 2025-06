RECORD Brasília realiza Arraiá com parceiros, clientes e autoridades Arraiá da RECORD promove integração com clientes e reforça compromisso com o mercado local. Record Brasília|Do R7 13/06/2025 - 15h41 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h41 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na noite da última terça-feira, 11 de junho, a RECORD Brasília promoveu mais uma edição do já tradicional Arraiá da RECORD, evento que se consolida como um dos principais momentos de relacionamento entre a emissora e o mercado do Distrito Federal. Realizado na sede da emissora, o encontro reuniu um seleto grupo de clientes, parceiros, autoridades e líderes regionais para uma noite marcada pela cultura nordestina, integração e fortalecimento institucional.

O evento contou com a presença do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão, que prestigiaram a celebração ao lado de figuras do setor público federal e distrital, além de grandes nomes do mercado privado. Entre os convidados estavam CEOs de agências, diretores de marketing, líderes empresariais de diversos segmentos e anunciantes estratégicos da emissora, todos parceiros que, ao longo do ano, contribuíram para consolidar a RECORD como um dos principais players de comunicação da capital.

A confraternização foi cuidadosamente pensada para ser mais que uma celebração: um momento de conexão genuína com os protagonistas da comunicação e do desenvolvimento regional. A ambientação típica, com comidas tradicionais, música ao vivo e decoração junina, ofereceu o cenário ideal para conversas produtivas, trocas de experiências e o fortalecimento de vínculos estratégicos.

Para Luciano Ribeiro, diretor da RECORD Brasília, a iniciativa reafirma a essência da emissora:“Momentos como esse fortalecem não apenas nossa conexão com o mercado, mas reforçam o papel institucional da RECORD como ponto de encontro entre diferentes setores. É uma honra reunir autoridades e líderes que acreditam no nosso trabalho e compartilham nossa visão.”

Douglas Lopes, diretor comercial da emissora, destacou o caráter estratégico da noite:“É sempre uma alegria reunir nossos parceiros para além dos negócios. São momentos como esse que geram valor, fortalecem a confiança mútua e abrem espaço para novas oportunidades. A RECORD é uma emissora de relacionamento, e essa entrega vai além do conteúdo, ela está na forma como nos conectamos com o mercado.”

Com uma programação cada vez mais robusta e multicanal, a RECORD Brasília vive um momento de expansão técnica e de audiência. O crescimento de produtos locais, aliado à força dos ambientes digitais, como o R7 e o PlayPlus projeta a emissora como um player completo, preparado para os desafios do agora, e não apenas para o futuro.

Divulgação RECORD Brasília

Divulgação RECORD