RECORD Brasília realiza mini reality show e ativa a final do Power Couple Brasil Desafio entre casais agita o shopping com interação, prêmios e muito bom humor Record Brasília|Do R7 26/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h47 )

Divulgação RECORD Brasília

RECORD Brasília promoveu uma ação especial em parceria com a Kasa dos Colchões, transformando o espaço do shopping em um verdadeiro palco de entretenimento com a realização de um mini reality show entre casais. O desafio teve como objetivo premiar um dos três casais participantes com uma cama novinha, unindo criatividade, resistência e interação com o público.

Durante a ação, os casais compartilharam histórias e encararam dinâmicas leves e bem-humoradas, animando quem passava pelo local. A iniciativa movimentou o ambiente com muita descontração e engajamento, criando uma experiência divertida tanto para os participantes quanto para os visitantes.

Além da competição principal, a ação contou com roleta de brindes e presentes surpresa para o público que circulava pelo shopping, reforçando o compromisso da RECORD Brasília e da Kasa dos Colchões em proporcionar momentos diferenciados de conexão com seus consumidores.

A RECORD Brasília segue apostando em formatos inovadores, aproximando ainda mais a marca de seu público por meio de eventos que unem entretenimento, interação e visibilidade comercial.

Divulgação RECORD Brasília