RECORD Brasília realiza o “Café com Saúde” e promove diálogo sobre os desafios da saúde pública Prefeitos, secretários e profissionais da saúde se reúnem para debater soluções e avanços na saúde pública do DF e entorno

Divulgação RECORD Brasília

Em uma manhã de debates e troca de experiências, a RECORD Brasília, com apoio da Associação Saúde em Movimento (ASM), realizou nesta terça-feira (30) o “Café com Saúde”, um encontro voltado para discutir os desafios e soluções para a saúde pública no Brasil.

O evento reuniu mais de 50 participantes, incluindo prefeitos das cidades do entorno, secretários e diversos profissionais da área da saúde, promovendo um espaço de diálogo e reflexão sobre as pautas que impactam diretamente o cotidiano da população.

Divulgação RECORD Brasília

A Vice-Governadora Celina Leão marcou presença, assim como o Diretor Executivo da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro, que destacou a relevância de pautas de saúde na mídia, ressaltando como reportagens de qualidade contribuem para mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido e evidenciar ações que fazem diferença no dia a dia do DF e entorno. O CEO da ASM, Cláudio Vitti, também participou e recebeu o evento, reforçando a importância da parceria e da cooperação entre setores para o avanço da saúde pública.

O Café com Saúde reforça o compromisso da RECORD Brasília em aproximar a sociedade de temas essenciais, fortalecendo o debate público e valorizando iniciativas que buscam soluções reais para os desafios da saúde pública.