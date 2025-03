RECORD Brasília segue crescendo e consolidando sua audiência Informação com credibilidade e entretenimento de qualidade, emissora alcança liderança em diversos programas Record Brasília|Do R7 10/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h26 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília segue em ascensão e consolidando sua posição de destaque na televisão brasileira. Entre os dias 07 e 09 de março de 2025, a emissora conquistou a liderança em diversos momentos, reforçando o jornalismo confiável e a qualidade do entretenimento oferecido aos telespectadores.

No último domingo (09/03), desde às 17h30, enquanto a emissora ainda veiculava seu game show de sucesso “Acerte ou Caia”, até o fim da transmissão do Paulistão às 20h40, a Record ficou por diversos minutos na liderança de audiência.

Com Tom Cavalcante, a emissora alcançou uma audiência de 2 dígitos e 22% de pico de share.

Já durante o clássico entre Corinthians e Santos, garantiu pico de 17 pontos de audiência e 28% de share, atingindo, também, durante o primeiro tempo, às 18h58, uma audiência 55% maior que a segunda colocada. Os dados são da Kantar Ibope Media (Instar Analytics), referentes ao dia 09 de março de 2025, na região do Distrito Federal.

Além do futebol, os programas jornalísticos da RECORD Brasília também mostraram sua força. O Balanço Geral DF - Sexta-Feira se destacou ao longo de toda a sua exibição garantindo a liderança com 10 pontos de audiência. Das 11h50 às 14h00, Fred Linhares e Sabrinna Albert comandaram o programa, trazendo informações de interesse local. A partir das 14h00, Giulianno Cartaxo se juntou a Sabrinna na apresentação, mantendo a audiência engajada com reportagens especiais e análises aprofundadas. O quadro de Esportes, apresentado por Manoel de Oliveira, também se destacou com as principais notícias esportivas do dia. Em seu pico, o programa registrava um share de 23%, com audiência 45% maior que a segunda colocada. Os dados são da Kantar Ibope Media (Instar Analytics), referentes ao dia 07 de março de 2025, na região do Distrito Federal.

No sábado (08/03), o Balanço Geral DF, apresentado por Giulianno Cartaxo, manteve o bom desempenho da emissora e também conquistou a liderança em sua faixa horária com pico de share de 18%, reafirmando a presença da Record como referência na programação local. Os dados são da Kantar Ibope Media (Instar Analytics), referentes ao dia 08 de março de 2025, na região do Distrito Federal.

Com resultados expressivos, a RECORD Brasília se firma como uma das principais escolhas do público no Distrito Federal e entorno, consolidando sua relevância no cenário televisivo nacional com informação de qualidade e entretenimento.