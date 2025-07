RECORD Experience promove aproximação entre mercado publicitário e bastidores da emissora Evento reforça conexões estratégicas e abre caminho para novas parcerias com a RECORD Brasília Record Brasília|Do R7 18/07/2025 - 16h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h26 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na manhã da última quinta-feira, 17 de julho, a RECORD Brasília realizou o RECORD Experience, um evento que reuniu cerca de 20 convidados junto a Proativa Comunicação para uma imersão nos bastidores da emissora e nas oportunidades comerciais que ela oferece.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos participantes uma visão aprofundada sobre o funcionamento da RECORD Brasília, fortalecendo o relacionamento com o mercado e apresentando as diversas possibilidades de atuação em projetos locais e nacionais. A ação também busca impulsionar novas parcerias e colaborações estratégicas com a emissora.

Para Flávio Resende, diretor da Proativa, o evento teve caráter pedagógico e foi uma oportunidade valiosa para estreitar laços e gerar conhecimento. “Ficamos felizes com o resultado e acredito que os participantes também. Agradecemos à RECORD Brasília pela oportunidade e já estamos ansiosos pela próxima edição”, destacou.

Anfitrião do encontro, Emerson Moraes, da equipe comercial da RECORD Brasília, também celebrou o sucesso da iniciativa. “É sempre bom abrir a nossa casa para os parceiros. Temos um leque enorme de produtos e é importante o mercado conhecê-lo”, afirmou.

A programação contou com um coffee break especial, seguido por uma apresentação dos projetos e oportunidades comerciais da emissora, que abrangem desde iniciativas locais até entregas em nível nacional. O evento foi encerrado com um tour pelos estúdios e redações, permitindo que os convidados vivenciassem de perto o dia a dia da produção de conteúdo da RECORD Brasília.

Divulgação RECORD Brasília