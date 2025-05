RECORD Experience recebe turmas do IDP na sede da RECORD Brasília Projeto abre as portas da emissora para aproximar grupos estratégicos da rotina e dos bastidores da televisão Record Brasília|Do R7 12/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD Brasília

Na manhã desta sexta-feira, 9 de maio, a RECORD Brasília realizou a primeira edição do RECORD Experience, uma iniciativa que convida grupos selecionados para viver uma experiência imersiva nos bastidores da emissora. O projeto tem como proposta aproximar públicos como estudantes, parceiros, influenciadores, clientes e fornecedores do funcionamento da RECORD Brasília e das múltiplas possibilidades que ela oferece.

Neste primeiro encontro, os convidados, alunos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), foram recepcionados com um café da manhã, seguido por uma apresentação da equipe gestora, que compartilhou, o funcionamento dos setores e programas da casa. Após a entrega de brindes e certificados, o grupo seguiu em um tour pelos departamentos, com paradas em áreas estratégicas onde profissionais da emissora explicaram suas rotinas e esclareceram dúvidas.

A experiência foi finalizada com uma dinâmica conduzida pelos creators Lucaz e Lari, e todos puderam visitar os estúdios, acompanhando de perto a atuação dos apresentadores durante a programação ao vivo.

Mais do que uma visita, o projeto RECORD Experience se propõe a ser uma ponte entre a emissora e a sociedade, abrindo caminhos para conexões institucionais, sociais e comerciais, inclusive com possíveis parcerias que apoiem e fortaleçam essa iniciativa.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share RECORD Brasília