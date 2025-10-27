RECORD nas Cidades celebra a 91ª edição em Samambaia com ações do Outubro Rosa Evento promove saúde, cidadania e diversão, com foco na conscientização e atividades para toda a família

A RECORD Brasília realizou, neste sábado (25), mais uma edição do Record nas Cidades, desta vez na cidade de Samambaia (DF). A ação transformou a manhã em um verdadeiro encontro de cidadania, solidariedade e conscientização.

Em sintonia com o Outubro Rosa, o evento ganhou um visual temático rosa, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ao longo do dia, o público teve acesso a atendimentos de saúde, vacinação, serviços gratuitos, orientações jurídicas e atividades culturais, promovendo bem-estar e informação para toda a comunidade.

Além disso, em celebração ao Mês das Crianças, o Record nas Cidades recebeu uma participação especial da Turminha Mais Segura, projeto da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF). A atração levou alegria, aprendizado e brincadeiras educativas sobre segurança e cidadania para os pequenos, tornando o evento ainda mais especial para as famílias.

A programação contou também com dinâmicas no palco, atrações musicais e o aguardado sorteio do caminhão de prêmios, que levou emoção e diversão ao público presente.

Com essa edição, o Record nas Cidades reforça seu compromisso com a inclusão, a responsabilidade social e o cuidado com a comunidade, levando informação, saúde e entretenimento a diferentes regiões do Distrito Federal e Entorno.