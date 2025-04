RECORD NAS CIDADES celebra o aniversário de Brasília com grande festa na Rodoviária Show de Evoney Fernandes, scooter elétrica, caminhão de prêmios e presença de 7 mil pessoas marcaram a 85ª edição do evento Record Brasília|Do R7 24/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h07 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

No sábado, 21 de abril, a RECORD Brasília realizou a 85º edição do RECORD NAS CIDADES. Esta edição foi ainda mais especial, pois celebrou o aniversário de Brasília. O evento ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto e reuniu 7 mil pessoas em um ambiente de festa e muita alegria.

Um dos destaques foi o show do cantor Evoney Fernandes, o “pai da seresta”, que animou o público com sua apresentação. Também se apresentaram Benza Deus, Mitiê do Brasil, Duda Martins e Vulgo Pagodin.

A programação incluiu sorteios que, juntos, distribuíram R$ 50 mil em prêmios, além de uma scooter elétrica e um caminhão recheado de móveis e eletrodomésticos. O público contou ainda com serviços gratuitos, dinâmicas no palco e atrações culturais, oferecendo lazer para todas as idades.

A vice‑governadora Celina Leão esteve presente e destacou o papel social do evento. Também participou o diretor da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro, que comentou:

‌



“Um evento no coração de Brasília, reunindo pessoas com alegria, respeito e propósito. Mais um Record nas cidades para reafirmar o compromisso da Record com a nossa gente.”

A RECORD Brasília agradece a todos que participaram e reforça o convite para as próximas edições. Nos vemos em breve!

Divulgação RECORD Brasília