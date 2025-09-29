RECORD nas Cidades chega a Brazlândia e movimenta a comunidade Evento aproximou a RECORD Brasília da população com cidadania e diversão

A RECORD Brasília realizou no último sábado, 27 de setembro, a 90ª edição do RECORD NAS CIDADES em Brazlândia, levando uma manhã de serviços, lazer e cultura para a comunidade local.

A partir das 9h, os moradores tiveram acesso a atendimentos de saúde, vacinação, orientações jurídicas e atividades de cidadania, além de dinâmicas no palco, atrações culturais e espaço para as crianças.

O momento mais aguardado ficou por conta do sorteio do Caminhão de Prêmios do Dia a Dia, que distribuiu itens de grande utilidade para os participantes.

O evento contou ainda com a presença de autoridades locais e teve cobertura especial do programa Balanço Geral, permitindo que o público de casa acompanhasse os principais momentos.

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

Com mais essa edição, a RECORD Brasília reforça sua missão de estar próxima das comunidades, levando informação, serviços gratuitos e entretenimento para o Distrito Federal e Entorno.