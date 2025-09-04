RECORD nas cidades chega ao recanto das Emas em sua 89ª edição Comunidade recebeu vacinação, atendimentos sociais e atrações culturais em mais uma edição do RECORD nas cidades Record Brasília|Do R7 04/09/2025 - 10h20 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Brasília Ronaldo Silva @ronaldosilvafotog

No dia 30 de agosto de 2025, a RECORD Brasília realizou mais uma edição do RECORD NAS CIDADES, desta vez no Recanto das Emas, reunindo milhares de moradores em uma manhã com serviços gratuitos, atrações culturais e sorteios de prêmios.

O ponto alto foi o tradicional sorteio do caminhão de prêmios, que levou emoção ao público presente. A programação incluiu ainda apresentações culturais, dinâmicas no palco e atividades interativas, que movimentaram a comunidade durante todo o evento.

A edição contou também com ações de saúde, vacinação, orientações jurídicas e sociais, além de atividades voltadas ao bem-estar da população. Como em todas as etapas, o evento buscou aproximar os serviços essenciais das famílias e criar momentos de lazer e integração.

O evento contou com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que acompanhou a programação e conversou com moradores, e do diretor da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro, que reforçou o compromisso da emissora em estar próxima das comunidades.

‌



Ao longo de 2025, o RECORD NAS CIDADES vem percorrendo diferentes regiões do Distrito Federal e Entorno, ampliando o alcance do projeto e consolidando sua relevância como iniciativa de cidadania, entretenimento e informação.

Com 89 edições já realizadas, o evento segue fortalecendo seu compromisso de estar presente nas comunidades, ouvindo suas demandas e levando serviços e experiências que impactam diretamente a vida da população.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Brasília