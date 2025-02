RECORD NAS CIDADES dá início a 2025 com sucesso na Cidade Estrutural Evento reúne público recorde de 10 mil pessoas na Cidade Estrutural com atrações culturais, serviços comunitários e sorteios emocionantes Record Brasília|Do R7 27/01/2025 - 15h15 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h15 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na manhã de 25 de janeiro, a RECORD Brasília deu início ao ciclo de 2025 com a 82ª edição do Record nas Cidades, realizada na Cidade Estrutural. O evento superou todas as expectativas e atraiu um público recorde de aproximadamente 10 mil pessoas, que aproveitaram um dia repleto de atrações culturais, serviços comunitários e sorteios emocionantes.

Divulgação RECORD Brasília

Entre os destaques da programação esteve o aguardado sorteio do caminhão de prêmios, que emocionou o público e proporcionou muita alegria à grande vencedora. Tivemos apresentações culturais, dinâmicas interativas e música ao vivo, garantindo entretenimento para todas as idades.

O Record nas Cidades ofereceu serviços de saúde, iniciativas de educação e cursos voltados para temas inovadores, como inteligência artificial. Além disso, a valorização da cultura local esteve presente com artistas regionais e atrações que contagiaram os participantes.

Para os apaixonados por futebol, a RECORD Brasília reforçou sua posição como a emissora dos grandes campeonatos. Os telespectadores poderão acompanhar com exclusividade a emoção das disputas do Paulistão, Candangão 2025 e Campeonato Brasileiro, transmitindo os jogos mais aguardados e vibrantes da temporada diretamente para a sua tela.

Com um começo de ano tão marcante, a RECORD Brasília segue empenhada em levar entretenimento e responsabilidade social às comunidades do Distrito Federal e Entorno. A próxima edição do Record nas Cidades, em fevereiro de 2025, promete trazer ainda mais surpresas, parcerias e momentos inesquecíveis.

Transmitida ao vivo pelo Balanço Geral – Edição de Sábado, a ação destacou o compromisso da emissora e seus patrocinadores em impactar positivamente a vida das pessoas, começando 2025 com o pé direito e deixando claro que muitas novidades estão por vir.

Divulgação RECORD Brasília