RECORD Nas Cidades leva mais de 6 mil pessoas a Santa Luzia e transforma vidas O evento ofereceu serviços e prêmios que fizeram a diferença na vida da comunidade Record Brasília|Do R7 29/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h06 )

Divulgação RECORD Brasília

No último sábado (26), a comunidade da cidade Estrutural, Santa Luzia, viveu um dia inesquecível com a chegada do RECORD Nas Cidades. Mais de 6 mil pessoas participaram do evento, que ofereceu serviços gratuitos, shows e sorteios, impactando diretamente a vida de muitos moradores.

Essa edição foi especialmente marcante pelo apoio que a RECORD Brasília conseguiu proporcionar. Com os prêmios distribuídos ao longo do dia, diversas famílias da região foram beneficiadas, vivenciando momentos de alegria e esperança.

Divulgação RECORD Brasília

O destaque da programação foi o sorteio do Caminhão de Prêmios. A grande vencedora levou para casa uma série de itens essenciais, tendo sua realidade transformada. A RECORD Brasília agradece a todos os parceiros, patrocinadores e, principalmente, à comunidade de Santa Luzia por receber o projeto com tanto carinho. Seguimos com o compromisso de estar cada vez mais próximos da população do DF e Entorno, levando informação, serviços e oportunidades que fazem a diferença.

Divulgação RECORD Brasília