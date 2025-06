Tecnologia, Inovação e Conexão na Arena BRB Mané Garrincha RECORD Brasília acompanha de perto os cinco dias de tecnologia, inovação e networking na CPBR17 Record Brasília|Do R7 24/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h36 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Entre os dias 18 e 22 de junho de 2025, Brasília recebeu a 17ª edição da Campus Party Brasil (CPBR17), realizada na Arena BRB Mané Garrincha. Reconhecida como um dos principais festivais de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação, a Campus Party reuniu milhares de pessoas em uma programação diversificada, repleta de conhecimento e networking.

A RECORD Brasília marcou presença no evento, acompanhando as principais atrações e interagindo com o público presente. Durante os cinco dias de atividades, os visitantes participaram de palestras, workshops e experiências práticas, com temas que abordaram tecnologia, empreendedorismo, criatividade e ciência.

A estrutura do evento contou com áreas como a Arena, o Camping e a Área Open, cada uma com propostas interativas, reunindo comunidades tecnológicas, startups, estudantes, empresas do setor e empreendedores de diversas regiões.

Divulgação RECORD Brasília

Além do conteúdo técnico, a Campus Party também ofereceu atividades de entretenimento, com competições de robótica, jogos, hackathons, experiências imersivas e muito mais.

Divulgação RECORD Brasília

A edição de Brasília reforçou o compromisso da Campus Party em fomentar a inovação e promover o encontro de pessoas com ideias transformadoras. A RECORD Brasília, como veículo de comunicação local, acompanhou de perto toda a movimentação, reforçando sua conexão com o público jovem, criativo e empreendedor.

Divulgação RECORD Brasília