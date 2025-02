Alta Estação RECORD Bahia. A Casa de Verão que tem a sua cara O projeto especial Alta Estação da RECORD Bahia chega a sua 4ª edição, com dicas de verão e muita diversão para os telespectadores Record Bahia|Do R7 03/02/2025 - 16h45 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h50 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

O verão da RECORD Bahia tem alegria, praia, piscina, sol e muita informação. O projeto especial Alta Estação chega a sua 4ª edição, com dicas de verão e muita diversão para os telespectadores.

Realizado no Salvador Beach Club em Patamares, pelo 4º ano consecutivo, o projeto Alta Estação, transformou o local na Casa de Verão da emissora, com uma comunicação visual alegre e divertida, incluindo um espaço instagramável, para que as pessoas presentes no local, possam fazer diversas fotos no clima do verão. Aos finais de semana serão realizadas ações especiais, promovidas pela RECORD Bahia e pelos patrocinadores do projeto com entrega de brindes e muita animação.

De janeiro a março, são realizados flashes ao vivo diretamente da Casa de Verão e exibição de quadros especiais de verão, nos programas locais da emissora, com conteúdo exclusivo sobre a estação que traz ainda mais alegria para os baianos.

Através das redes sociais da RECORD Bahia, os seguidores ficam por dentro de tudo que acontece no projeto, além de dicas de verão e enquetes divertidas sobre a estação.

Divulgação RECORD Bahia