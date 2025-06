Força, verdade e carisma: Tiale Acrux é a nova apresentadora do Balanço Geral BA Edição de Sábado Os telespectadores da RECORD Bahia ganham um novo encontro marcado com a informação de qualidade e a autoridade de quem entende de jornalismo Record Bahia|Do R7 30/06/2025 - 08h42 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h42 ) twitter

A partir de 5 de Julho, Tiale Acrux assume a apresentação do Balanço Geral BA Edição de Sábado, ao vivo, das 13h às 15h.

Com quase duas décadas de trajetória no jornalismo, Tiale é uma profissional amplamente reconhecida pelo público baiano. Desde que chegou à RECORD Bahia, em 2017, esteve à frente de programas de grande relevância, como o Bahia no Ar e o Balanço Geral Manhã BA. Ao longo dos anos, brilhou em coberturas especiais, participou de reportagens de destaque nacional e conduziu sabatinas decisivas durante as eleições na Bahia. Sua atuação é marcada pela credibilidade, empatia e firmeza editorial.

Agora, em uma nova fase de sua carreira, ela encara o desafio de comandar a edição de sábado do Balanço Geral BA, um espaço que combina jornalismo popular, prestação de serviço e a energia vibrante do fim de semana baiano. Além disso, Tiale passa a integrar o núcleo de grandes reportagens da emissora, contribuindo com matérias especiais tanto para os telejornais locais quanto para a rede nacional da RECORD.

Essa transição representa mais do que uma mudança na grade: marca uma nova etapa no jornalismo da RECORD Bahia, mais conectado com o cotidiano das pessoas, mais próximo das comunidades e com o olhar sensível de quem sabe ouvir, traduzir e contar boas histórias.

Com Tiale Acrux, o Balanço Geral BA Edição de Sábado ganha ainda mais força, sensibilidade e conexão com os baianos. O jornalismo de sábado tem uma nova voz.