Jessica Smetak volta ao comando do Bahia no Ar na RECORD Bahia A nova fase do Bahia no Ar chega com agilidade, credibilidade e um compromisso renovado de levar informação e prestação de serviços para os baianos Record Bahia|Do R7 30/06/2025 - 08h47 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h47 )

Divulgação RECORD Bahia

Sete anos após sua estreia à frente do Bahia no Ar, em 16 de abril de 2018, a jornalista Jessica Smetak está de volta ao comando do telejornal matinal da RECORD Bahia. O retorno aconteceu nesta segunda-feira, 30 de junho, em uma nova fase do programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h10 às 8h30.

Reconhecida pela postura firme, linguagem acessível e conexão com o público baiano, Jessica volta ao jornal que marcou uma etapa importante da sua carreira na emissora. “O Bahia no Ar foi o jornal que me recebeu na Record. Construí minha credibilidade junto ao público e me confiaram o Cidade Alerta e o Balanço Geral BA. Hoje, volto para onde tudo começou, com uma bagagem consistente e grata pela aposta da emissora em meu nome. Estou cheia de energia, do jeito que vocês já conhecem. Seja em que horário for, eu quero é estar do lado do meu povo baiano”, afirma.

A troca de apresentadoras não altera o formato do Bahia no Ar, que segue com sua linha editorial consolidada. O programa mantém o foco em reportagens locais, entradas ao vivo e temas de interesse direto da população, com o compromisso de levar informação clara e serviço ao público logo no início da manhã.

Com ampla experiência no telejornalismo e forte conexão com o público, ela também integra o time do Fala Brasil, aos sábados, contribuindo com sua credibilidade e versatilidade no jornalismo da emissora.

A nova fase do Bahia no Ar chega com agilidade, credibilidade e um compromisso renovado de levar informação e prestação de serviços para os baianos.