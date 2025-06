Marcus Pimenta assume o comando do Balanço Geral BA nesta segunda-feira (30) Pimenta traz sua experiência, carisma e olhar atento à realidade do povo, assumindo um dos programas de maior audiência da emissora Record Bahia|Do R7 30/06/2025 - 08h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h38 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

A partir desta segunda-feira (30), Marcus Pimenta assume o comando do Balanço Geral BA, após mais de 8 anos à frente do Balanço Geral PA, onde conquistou o público com sua autenticidade e credibilidade.

Natural de Salvador (BA), Pimenta retorna à RECORD Bahia com a bagagem de quem conhece de perto o povo baiano e a força do jornalismo popular. O jornalista já esteve à frente de programas como o Bahia Record e a versão local do Hoje em Dia, e agora chega para fortalecer ainda mais o time de apresentadores da emissora.

Pimenta traz sua experiência, carisma e olhar atento à realidade do povo, assumindo um dos programas de maior audiência da casa. Serão 4 horas e meia de informação, serviço, denúncias, emoção e interação com o público, ao vivo, de segunda a sexta, das 11h às 15h30. É jornalismo verdade com a cara da Bahia!

À frente do programa, Marcus Pimenta vem para aproximar ainda mais os telespectadores das notícias do dia a dia, com linguagem popular, dinamismo e paixão pelo que faz.

Balanço Geral BA, de segunda a sexta, das 11h00 às 15h30, na tela da RECORD Bahia.

Agora é Pimenta Neles!