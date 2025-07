Ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, participa de evento realizado pela ABAP-BA que reuniu o setor publicitário Com apoio da Record Bahia, o evento “Café com o Ministro” destacou a importância da comunicação como instrumento de responsabilidade pública Record Bahia|Do R7 29/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h58 ) twitter

A ABAP-BA realizou, na última sexta-feira (25), em Salvador, o evento “Café com o Ministro”, que contou com o apoio da Record Bahia. O encontro teve a presença do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, e reuniu lideranças e profissionais da publicidade no auditório da FIEB, no Stiep.

Representando a emissora, estiveram presentes o Diretor Geral da Record Bahia, Carlos Alves; o Diretor Comercial, Alex Gonzalez; o Diretor de Jornalismo, Glauber Mateus; e a Gerente de Marketing, Ayla Villas Boas.

Na ocasião, foi apresentada a nova diretoria da ABAP-BA, com Laura Passos (Engenhonovo) assumindo a presidência, ao lado de Michele Estevez (Propeg) e Paula Carvalho (Morya). Laura é a segunda mulher a presidir a entidade em mais de 20 anos.

Durante sua participação no evento, o ministro Sidônio Palmeira, que presidiu a Abap-BA entre 2003 e 2009, destacou a importância da comunicação como instrumento de responsabilidade pública e reforçou o compromisso da SECOM em manter um canal de diálogo aberto com o mercado publicitário.

