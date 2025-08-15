Polícia Civil e RECORD Bahia unem forças na Operação “Buscar” para localizar pessoas desaparecidas A parceria entre a Polícia Civil da Bahia e a Record Bahia reforça o compromisso com a vida e com a esperança de reencontros Record Bahia|Do R7 15/08/2025 - 09h34 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h34 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), lançou nesta quinta-feira (14) a Campanha Buscar, uma iniciativa integrada ao Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, celebrado todo dia 30 de agosto.

Nesta edição, a campanha ganha um importante reforço, a parceria oficial com a Record Bahia, que se une à “Operação Buscar” com o objetivo de ampliar a visibilidade dos casos e intensificar a procura por pessoas desaparecidas no estado.

Ao longo da programação, serão exibidas fotos e relatos sobre pessoas desaparecidas, com apresentação feita pelos apresentadores da Record Bahia. O espaço também será aberto para que familiares compartilhem suas histórias e façam apelos ao público, fortalecendo o compromisso social da emissora com a causa.

As ações acontecerão em Salvador e na Região Metropolitana, mobilizando a sociedade para colaborar com informações e apoio. Uma Delegacia Móvel está posicionada na Estação da Lapa, em Salvador, oferecendo orientação ao público, tirando dúvidas e realizando registros de ocorrências.

A “Operação Buscar” é mais do que uma campanha, é um chamado à empatia, à solidariedade e ao engajamento coletivo. A parceria entre a Polícia Civil da Bahia e a Record Bahia reforça o compromisso com a vida e com a esperança de reencontros.