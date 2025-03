Quadro de sucesso da RECORD "A Hora da Venenosa", estreia no Balanço Geral BA A Hora da Venenosa representa uma nova fase para a emissora, oferecendo uma opção de entretenimento dinâmica e diferenciada para quem acompanha diariamente o Balanço Geral BA Record Bahia|Do R7 21/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h46 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

Nesta segunda-feira (17), a Record Bahia estreou o quadro de grande sucesso da RECORD, A Hora da Venenosa, com a apresentação de Moema Bartira e participação especial da apresentadora do Balanço Geral BA, Jessica Smetak. A partir de agora, diariamente os telespectadores baianos terão a oportunidade de acompanhar a versão local da atração, que traz notícias e fofocas do mundo das celebridades, com o irreverente estilo que consolidou o quadro como um verdadeiro fenômeno nacional.

Divulgação RECORD Bahia

Com mais de 611 mil telespectadores alcançados, a estreia do quadro registrou um pico de audiência de 9,3 pontos e 22,6% de pico de participação. Esses números destacam o sucesso e o alto engajamento do público baiano com o novo formato. Para dar um toque exclusivo à versão local, o estúdio foi adaptado, com novos ângulos de câmera e uma bancada exclusiva para acomodar as duas apresentadoras. Entre os destaques do quadro está a presença de Judite, a cobra que tornou-se o símbolo da atração.

Desde a estreia, A Hora da Venenosa tem sido uma das atrações mais aguardadas do programa. O quadro foi bem recebido pelo público, gerando engajamento imediato ao revelar as principais fofocas, notícias e análises de celebridades de uma forma dinâmica e atual.

