RECORD Bahia participa da 19ª edição da Bahia Farm Show A Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, acontece nesta semana, de 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães Record Bahia|Do R7 11/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h50 )

Divulgação RECORD Bahia

A Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, acontece nesta semana, de 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães. A RECORD Bahia marca presença no evento com um estúdio especial dentro do complexo, levando ao público as principais novidades, entrevistas e bastidores do setor.

Além da equipe de jornalismo mobilizada para essa cobertura, o diretor comercial Alex Gonzalez e o diretor executivo da Record Bahia, Carlos Alves, também participam do evento, reforçando o compromisso da emissora com o desenvolvimento econômico e social da Bahia.

“Com olhar atento e presença marcante, a Record Bahia acompanha de perto os temas que impactam o presente e o futuro do campo — e da nossa economia, afirmou o diretor executivo. O agronegócio baiano é uma das principais forças econômicas do estado. Em 2024, o setor movimentou mais de R$ 100 bilhões e gerou cerca de 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos, consolidando a Bahia como uma potência agropecuária nacional” afirmou.

A Bahia Farm Show 2025 promete consolidar ainda mais sua posição como palco do agronegócio inteligente e sustentável. Com infraestrutura robusta, programação técnica diversificada, forte presença institucional e grande volume de negócios, o evento conta com a presença do Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do prefeito da cidade de Luis Eduardo Magalhães, Junior Marabá, entre outras autoridades do Estado.

