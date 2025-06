RECORD Bahia promove a 1ª edição do Bora de Bike em Camaçari em prol da saúde e solidariedade Em um clima de animação e muita energia, os participantes pedalaram por 8 km pela Avenida Jorge Amado, no centro de Camaçari Record Bahia|Do R7 02/06/2025 - 17h27 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h27 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

A Record Bahia começou o mês de junho promovendo saúde e solidariedade com a realização da 1ª edição do Bora de Bike em Camaçari, no domingo (1º). O evento reuniu cerca de 2 mil ciclistas, entre atletas, amantes do pedal e moradores da região.

Em um clima de animação e muita energia, os participantes pedalaram por 8 km pela Avenida Jorge Amado, no centro de Camaçari. O Bora de Bike teve como objetivo principal incentivar a prática esportiva, promovendo saúde, bem-estar e a arrecadação de alimentos não perecíveis durante a retirada dos kits. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Camaçari.

A equipe da Record Bahia marcou presença no evento, com Ramon Lisboa animando o público durante o percurso e os repórteres Moema Bartira e Mateus Borges entrevistando os participantes. O prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, também participou e destacou a importância da iniciativa para o município.

A 1ª edição do evento contou com o patrocínio da Prefeitura de Camaçari, apoio institucional do Governo do Estado da Bahia e apoio do Baianão Móveis, que presenteou participantes com o sorteio de bicicletas.

O Bora de Bike Camaçari foi um grande sucesso. Em breve, teremos a segunda edição!

Divulgação RECORD Bahia