RECORD Bahia promove espetáculo esportivo com a 2ª edição da Copa RECORD de Futevôlei O evento reuniu atletas de destaque em disputas acirradas, com torcida animada e cobertura especial da RECORD Bahia Record Bahia|Do R7 04/08/2025 - 16h52 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h52 )

Divulgação RECORD Bahia

A Segunda Edição da Copa RECORD de Futevôlei aconteceu nos dias 02 e 03 de agosto de 2025, na Arena Mali, em Salvador, e foi um verdadeiro espetáculo de técnica, energia e paixão pelo esporte. Com realização da RECORD Bahia em parceria com a FAFEB, o torneio reuniu atletas das categorias Masculino C, Masculino B, Feminino B e Feminino Profissional, proporcionando dois dias intensos de competição e emoção nas areias.

O evento contou com uma premiação superior a R$12.000,00, distribuída entre as categorias, além de troféus e medalhas para os atletas que se destacaram. A torcida, que compareceu em peso, vibrou a cada ponto e deu um show à parte, criando um ambiente vibrante e acolhedor para atletas e visitantes.

Com flashes ao vivo durante toda a programação e cobertura especial dos repórteres da RECORD Bahia, a competição se consolidou como mais uma ação esportiva de sucesso promovida pela emissora, reforçando o compromisso de incentivar o esporte, o bem-estar e a qualidade de vida.

O evento contou com a presença do diretor da RECORD Bahia, Carlos Alves, além das equipes Comercial e Marketing da emissora. Também marcaram presença apresentadores e repórteres, reforçando o peso da cobertura e o compromisso da RECORD com o esporte local. Essa realização fortalece a atuação da emissora no cenário esportivo baiano por meio de projetos que promovem lazer, saúde e entretenimento.

Divulgação RECORD Bahia