RECORD Bahia promove evento especial em homenagem ao Dia dos Pais para seus colaboradores A data, que é sempre muito aguardada pelos pais da emissora, foi marcada por ações que valorizaram a dedicação e a presença desses profissionais em suas múltiplas jornadas. Record Bahia|Do R7 12/08/2025 - 09h33 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h33 )

Na última sexta-feira, 08 de agosto, a RECORD Bahia realizou um evento especial em celebração ao Dia dos Pais, proporcionando aos colaboradores um momento de reconhecimento, acolhimento e celebração. A data, que é sempre muito aguardada pelos pais da emissora, foi marcada por ações que valorizaram a dedicação e a presença desses profissionais em suas múltiplas jornadas.

O evento aconteceu nas dependências da emissora, das 9h às 17h, com uma programação diversificada pensada especialmente para homenageá-los.

Confira as ativações oferecidas:

Corte de cabelo e barba

Design de sobrancelhas

Palestras temáticas

Aferição de pressão e glicemia

Além dos serviços, os colaboradores foram surpreendidos com um café da manhã e um café da tarde, fortalecendo o clima de confraternização e cuidado. E como forma de lembrança, cada pai recebeu de brinde um fone de ouvido, acompanhado de um QR Code impresso dentro da caixa. Ao escanear o código, era possível ouvir uma mensagem pensada para emocionar e reforçar a importância da data.

Neste Dia dos Pais, a emissora fez questão de estar mais uma vez ao lado de seus colaboradores, celebrando não apenas o papel paterno, mas também o carinho, a responsabilidade e a presença que tornam esses profissionais tão essenciais dentro e fora da emissora.

