RECORD Bahia realiza a segunda edição do Record Experience – Harmonização de Chocolate e Vinho A 2ª edição do evento se consolidou como uma experiência única, exclusiva e reuniu autoridades, empresários e profissionais do mercado publicitário da capital baiana. Record Bahia|Do R7 04/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Bahia

No dia 1º de abril, a RECORD Bahia realizou a segunda edição do evento RECORD Experience, no Restaurante Sesc, localizado na Casa do Comércio em Salvador.

O objetivo do evento foi reunir o mercado publicitário e autoridades para apresentar as novidades da RECORD Bahia para 2025, destacando os principais lançamentos da emissora. Entre os destaques, a transmissão do Brasileirão, a estreia do Power Couple, Love & Dance, dentre outros programas inovadores da grade da emissora foram apresentados, com foco na inovação e na excelência do conteúdo que a RECORD oferece. Além disso, a parceria com a RECORD Bahia em Itabuna foi apresentada com excelência para o mercado, mostrando a amplitude de cobertura da RECORD Bahia.

Divulgação RECORD Bahia

Os apresentadores da emissora José Eduardo, Jéssica Smetak e Tiale Acrux marcaram presença e estiveram ao lado dos convidados durante essa noite especial. Entre os presentes, destacaram-se o Prefeito de Salvador, Bruno Reis, o Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, o presidente da FECOMERCIO, Kelsor Fernandes, e o presidente da ABAP, Américo Neto, que prestigiaram o evento e contribuíram para o sucesso da edição.

O grande destaque da noite foi a apresentação do Chef Chocolatier Ricardo Campos, que guiou os participantes em uma harmonização especial de vinhos e espumantes com chocolates finos. A experiência sensorial foi uma verdadeira viagem pelos sabores, texturas e nuances do chocolate, proporcionando aos convidados uma imersão única no mundo da gastronomia refinada.

‌



Ao final do evento, os participantes receberam um kit exclusivo com chocolates da Miroh Bean to Bar, além de um certificado de participação, celebrando a experiência única de Harmonização de Chocolates, Vinhos e Espumantes.

A RECORD Bahia reafirma seu compromisso em criar experiências memoráveis, conectando marcas, empresários e autoridades em momentos de inovação e excelência, com foco na promoção de conteúdos que fortalecem o mercado baiano.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Bahia