RECORD Bahia realiza espetáculo esportivo com a 3ª edição da Copa RECORD de Beach Tênnis em Salvador A 3ª edição da Copa RECORD de Beach Tênis movimentou Salvador nos dias 30 e 31 de agosto, transformando a D7 Beach Arena em palco de um verdadeiro espetáculo esportivo. Record Bahia|Do R7 05/09/2025 - 12h29 (Atualizado em 05/09/2025 - 12h29 )

Divulgação RECORD Bahia

Durante dois dias, atletas das categorias Masculino, Feminino e Misto disputaram partidas emocionantes, marcadas por alto nível técnico e pela vibração contagiante da torcida.

A competição distribuiu mais de R$ 10 mil em premiações, consagrando os vencedores com troféus, medalhas e, claro, muita comemoração. O público compareceu em peso, criando uma atmosfera única que se tornou parte essencial do espetáculo.

Com flashes ao vivo em toda a programação e cobertura especial dos repórteres, a RECORD Bahia reafirmou mais uma vez seu compromisso em incentivar o esporte, o lazer e a qualidade de vida. A presença do diretor da emissora, Carlos Alves, junto às equipes Comercial, Marketing, apresentadores e repórteres, reforçou a importância da competição e a força da Record na promoção de grandes eventos esportivos.

“Para o diretor foi um momento de celebrar mais uma edição de sucesso, não apenas para a emissora e pelos resultados, mas, principalmente, pelo incentivo à prática do esporte, que cresce a cada dia em todo o país. A Record Bahia tem orgulho de abrir espaço para iniciativas que unem saúde, entretenimento e transformação social. ”

A 3ª edição da Copa RECORD de Beach Tênis só foi possível graças ao patrocínio de marcas que acreditam no crescimento e fortalecimento do esporte baiano. Com isso, o evento consolidou-se como uma das principais competições esportivas do estado, deixando sua marca com partidas inesquecíveis, estrutura de alto nível e um público verdadeiramente apaixonado.

Divulgação RECORD Bahia