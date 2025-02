RECORD Folia, a música da Bahia tem a sua cara! A RECORD Bahia realiza a cobertura do Carnaval, maior festa de rua do mundo, que este ano homenageia os 40 anos da música baiana Record Bahia|Do R7 28/02/2025 - 15h12 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h12 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia realiza, em mais um ano, a cobertura do Carnaval de Salvador, e mostra em sua programação tudo que acontece na folia, com prestação de serviços para os telespectadores, agilidade na informação, precisão na notícia e credibilidade.

De 27 de fevereiro a 04 de março, o projeto RECORD Folia faz parte da programação da emissora, e diversas equipes de reportagens ficam espalhadas por toda a cidade, para mostrar tudo que acontece nos circuitos e nos bairros da capital baiana. Além de musicalidade, energia e alegria, a programação do RECORD Folia entrega flashes, entrevistas com autoridades e grandes artistas, com quadros especiais nos programas Balanço Geral Bahia e Cidade Alerta Bahia, além da exibição do programa especial RECORD Folia, no sábado, dia 01 de março.

O Record Folia conta com um estúdio no Campo Grande, além de pontos estratégicos nos circuitos do Pelourinho e da Barra. Este ano, com uma cobertura ainda maior, a emissora acompanha também a festa no Sul e Sudoeste do Estado, garantindo maior visibilidade a esse evento que toca o coração dos baianos.

Os patrocinadores do RECORD Folia contam com aplicação de marca no estúdio e nas redes sociais da emissora, insert master durante os programas, assinatura nas chamadas e vinhetas, e exibição de comerciais na programação. Tudo isso para garantir alcance, engajamento, impacto e visibilidade para as marcas.

RECORD Folia, a música da Bahia tem a sua cara!

