Segunda Edição da Copa RECORD de Beach Tennis foi um sucesso em Salvador! O evento reuniu atletas de diferentes níveis e idades em uma competição emocionante, com cobertura ao vivo Record Bahia|Do R7 26/03/2025 - 12h15 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h15 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

A Segunda Edição da Copa RECORD de Beach Tennis aconteceu nos dias 22 e 23 de março de 2025, na D7 Beach Arena, em Salvador, e foi um grande sucesso! Organizado pela RECORD Bahia, o evento reuniu atletas de diferentes níveis e idades em uma competição emocionante, com cobertura ao vivo dos repórteres Moema Bartira, Gomes Nascimento e Pedro Sento Sé.

Durante dois dias de muita emoção e adrenalina nas quadras de areia, o torneio se destacou não apenas pela qualidade dos jogos, mas também pela grande premiação, que ultrapassou os R$10.000,00. Os vencedores também receberam troféus e medalhas. As categorias, que incluíram disputas masculinas, femininas, mistas e Sub 14, foram altamente competitivas, com atletas demonstrando garra e habilidade.

Público e atletas viveram momentos vibrantes, com as quadras de areia servindo como cenário para grandes disputas e confraternizações. O evento, que celebrou o esporte, a alegria e a energia de Salvador, contou com a presença e participação do Vice-Governador da Bahia, Geraldo Junior, do repórter Fábio Gomes e dos apresentadores da RECORD Bahia, José Eduardo (Balanço Geral BA) e Adelson Carvalho (Cidade Alerta Bahia).

A RECORD Bahia segue se consolidando como referência na realização de eventos esportivos que promovem saúde e qualidade de vida por meio do esporte. A Segunda Edição da Copa RECORD de Beach Tennis contou com o apoio da Salvador FM e o respaldo institucional da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado da Bahia.

