Visita de autoridades na RECORD Bahia

Autoridades destacam avanços regionais e investimentos durante visitas à Record Bahia nesta semana Record Bahia|Do R7 06/06/2025 - 16h25

Divulgação RECORD Bahia

“Nesta terça-feira (03), o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, visitou a RECORD Bahia e foi recebido pelo diretor executivo Carlos Alves. Durante o encontro, destacou o crescimento da região Oeste e o fortalecimento do setor agrícola. Também falou sobre a expectativa para a próxima edição da Bahia Farm Show, evento que contará com um estúdio e cobertura completa da RECORD Bahia.

Divulgação RECORD Bahia

Já nesta quinta-feira (05), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve nos estúdios da RECORD Bahia, onde participou do programa Bahia no Ar e também foi recebido pela diretoria executiva. Padilha comentou sobre os investimentos no estado — incluindo a reinauguração do Hospital Octávio Mangabeira e a entrega de novas ambulâncias à população.”

