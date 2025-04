TV Antena 10 amplia espaço para o jornalismo e Piauí no Ar terá 2h30 de duração a partir de segunda (14) Telejornal, comandado por Sayuri Sato, contará com reportagens especiais, links ao vivo e prestação de serviços TV Antena 10|Do R7 11/04/2025 - 09h13 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h13 ) twitter

A partir desta segunda-feira (14), o Piauí no Ar, telejornal da TV Antena 10, passará a ser exibido em novo horário: das 6h10 às 8h40. Serão 2h30 de muita informação, prestação de serviços, reportagens especiais e links ao vivo de Teresina e de outros municípios do estado. O telejornal segue sob o comando da jornalista Sayuri Sato.

Com o compromisso de oferecer a melhor informação ao seu público, a TV Antena 10, afiliada da RECORD no Piauí, está expandindo sua cobertura jornalística local nas primeiras horas do dia. O telejornal Piauí no AR continuará trazendo reportagens especiais, quadros diversos, sorteios de prêmios e a interação ao vivo com a população.

Acompanhe o Piauí no Ar, a partir desta segunda (14), das 6h10 às 8h40 na TV Antena 10 com Sayuri Sato. Assista também nas parabólicas da Banda KU e no A10mais.com/aovivo. Siga-nos nas redes sociais: @piauinoar, @tvantena10 e @portala10mais.