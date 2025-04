TV Antena 10/RECORD Piauí estreia novos cenários de programas diários nesta segunda (07); conheça! Novos cenários seguem padrão da RECORD, mas preservam a identidade regional que a emissora mantém há 36 anos TV Antena 10|Do R7 04/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 04/04/2025 - 11h07 ) twitter

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, estreia na próxima segunda-feira (07) os novos cenários dos programas Piauí no Ar, Balanço Geral Piauí e Cidade Alerta Piauí. A mudança faz parte de uma série de novidades que o grupo está preparando para 2025. As novidades foram anunciadas nesta sexta-feira (04) durante o telejornal Piauí no Ar.

Inicialmente, apenas os três programas diários contarão com cenários renovados. No entanto, em breve, o Bancada Piauí, Pode Entrar e Conversa Franca também terão novos estúdios. A TV Antena 10 vem realizando investimentos significativos em sua infraestrutura para proporcionar aos telespectadores uma qualidade superior de imagem e som.

De acordo com o presidente do grupo, Cláudio Tajra, os novos cenários seguem o padrão da RECORD, mas preservam a identidade regional que a emissora mantém há 36 anos. Além das mudanças visuais, a emissora também inaugurou novos espaços para a equipe de jornalismo, incluindo áreas para produção, o Portal A10+, salas de editores, master, podcast e switcher.

Como assistir?

No Piauí, o telespectador pode acompanhar toda programação local da TV Antena 10 e nacional da RECORD no canal 10.1 e pelas parabólicas da Banda KU. Assista também aos conteúdos locais no A10mais.com/aovivo.