Direto de Brasília: novo quadro sobre política é estreado na TV Atalaia | RECORD Novo quadro exibido no Jornal do Estado traz as notícias do Congresso Nacional de impacto na vida dos sergipanos TV Atalaia|Do R7 06/02/2025 - 09h53 (Atualizado em 06/02/2025 - 09h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Atalaia

Nesta segunda-feira (3), a TV Atalaia | RECORD estreou o quadro “Direto de Brasília”, que acompanha tudo sobre a política nacional ao vivo, no Jornal do Estado, com Gilvan Fontes. As notícias de impacto do Congresso Nacional que interferem na vida dos sergipanos, estão sendo noticiadas de segunda a sexta-feira ao vivo.

Divulgação TV Atalaia Vinícius Rocha - Apresentador do quadro "Direto de Brasília"

O Diretor de Novos Negócios e idealizador do projeto, Carlos Eduardo Marques, conta que “a ideia desse projeto surgiu na realidade, há 9 anos atrás, mas eu tinha a visão de que seria uma logística muito grande para montar uma sucursal em Brasília, composta por umas quatro pessoas. Ano passado, quando eu e o Dr. Walter Franco, presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, viajamos juntos e participamos de uma entrega do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Brasília, vimos que tinha a possibilidade de dar desenvolvimento ao projeto com profissionais de Brasília com muita experiência e qualificação. E assim, poderíamos trazer o contexto de Brasília com aquilo que tem a ver com Sergipe, ou seja, sobre os nossos parlamentares, o que fazem, o que é que eles tão fazendo pelo nosso estado? Como é que as suas emendas são distribuídas? Como é o acesso do governo do estado ao Governo Federal? Dessa forma, o público sergipano poderá acompanhar mais de perto e cobrar aquilo que é importante para o desenvolvimento do estado. Este novo quadro é uma grande conquista da TV Atalaia e consequentemente para os sergipanos.”

Divulgação TV Atalaia Carlos Eduardo Marques - Diretor de Novos Negócios da TV Atalaia

Confira abaixo a edição de estreia do quadro “Direto de Brasília” na íntegra: