TV Atalaia comanda transmissão do "São João é na RECORD" diretamente do Arraiá do Povo em Sergipe Grande transmissão ao vivo para todo o Nordeste acontece neste sábado, 28, sob o comando de Mariana Sena e Lucas Moura TV Atalaia|Do R7 27/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h22 )

Divulgação TV Atalaia

Neste sábado, dia 28 de junho, Sergipe será o centro das atenções no Nordeste. A partir das 23h15, a TV Atalaia transmite, ao vivo, o especial “São João é na RECORD”, diretamente do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Pela primeira vez, o estado sedia o projeto promovido pela RECORD com suas dez emissoras regionais, levando ao ar uma das maiores festas populares do país com o jeito sergipano de fazer comunicação.

A TV Atalaia assumiu com protagonismo a edição especial do projeto “São João é na RECORD”, somando experiência e identidade local à força da rede. A transmissão será comandada por Mariana Sena, âncora do Cidade Alerta Sergipe, e Lucas Moura, repórter do Balanço Geral. Além dos apresentadores, o programa contará com a participação de outros grandes nomes da Record. Em Sergipe, a programação no Arraiá do Povo terá shows de atrações simbólicas como Banda Magníficos, As Patricinhas e o grupo Saia Rodada, divertindo todo o público com muito forró e tradição.

Para dar conta da grandiosidade da cobertura, uma estrutura técnica de ponta foi planejada. Uma unidade móvel vinda de Recife fará o envio do sinal por satélite, permitindo que a festa seja exibida com qualidade em todos os estados nordestinos. A cobertura inclui ainda imagens aéreas feitas por drone e equipes espalhadas em diversos pontos do evento, garantindo um registro completo, dinâmico e envolvente da festa. Diversos profissionais estão envolvidos na operação, entre equipes internas, produtores, jornalistas, técnicos e parceiros culturais, em um esforço coletivo para levar ao ar uma cobertura à altura da grandiosidade do evento.

Para a diretora executiva da TV Atalaia e coordenadora do projeto, Grace Franco, o momento é histórico. “Pela primeira vez, deixamos de ser apenas espectadores e passamos a ser protagonistas de uma festa que movimenta milhões de pessoas. O São João movimenta a economia, fortalece tradições e exalta o que temos de mais autêntico”, destaca.

‌



O momento será televisionado nas 10 praças da região, com entradas ao vivo de todas as emissoras participantes: TV Atalaia (SE), TV Pajuçara (AL), RECORD Bahia Itabuna e RECORD Bahia (BA), TV Cidade Fortaleza (CE), TV Cidade São Luís (MA), TV Correio (PB), TV Guararapes (PE), TV Antena 10 (PI) e TV Tropical (RN). A cobertura também poderá ser acompanhada pela plataforma de streaming do grupo RECORD, ampliando ainda mais o alcance da festa.

Grace Franco reforça a importância da integração regional no projeto. “Estamos falando de uma região com cerca de 57 milhões de habitantes. Isso dá dimensão da relevância do Nordeste e da necessidade de uma cobertura que respeite sua pluralidade”, conclui. A estimativa é de que mais de 84% dessa população acompanhe a transmissão ao vivo, evidenciando o impacto do projeto e a força das emissoras locais como canais de valorização cultural. Ao longo da programação, cada afiliada trará ao público, em tempo real, as particularidades dos festejos em seu estado, formando um grande painel que celebra a identidade junina do Nordeste.

‌



Nos bastidores dessa operação, a TV Atalaia também preparou uma recepção especial para convidados vindos de diferentes partes do país. Entre eles, estão executivos da RECORD Nacional, dirigentes das afiliadas nordestinas e representantes de grandes marcas patrocinadoras, que acompanharão de perto a transmissão. A organização do acolhimento, conduzida diretamente por Grace Franco, reforça o papel estratégico da emissora na articulação de relações institucionais e no fortalecimento da cultura regional em um evento que une tradição, visibilidade e negócios.

Sobre a TV Atalaia

‌



A TV Atalaia foi inaugurada em 17 de maio de 1975, fruto da visão empreendedora do ex-governador e empresário Augusto Franco. Inicialmente afiliada à extinta TV Tupi, a emissora passou a transmitir a programação da Rede Bandeirantes, em 1980. Seis anos depois, firmou parceria com o SBT, até estabelecer, em 2006, sua atual afiliação com a RECORD — relação que se mantém sólida até hoje.

Com cinco décadas de atuação, a emissora que faz parte do maior conglomerado de comunicação de Sergipe, consolidou-se como um dos principais veículos de comunicação do Estado, sendo reconhecida pelo pioneirismo tecnológico e pelo compromisso com a informação de qualidade. Atualmente, integra o Sistema Atalaia de Comunicação, grupo comandado pelo empresário Walter Franco, com superintendência de Augusto Franco Neto e direção executiva de Grace Franco.