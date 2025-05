TV Atalaia é homenageada na Câmara dos Deputados em comemoração aos 50 anos Reconhecimento destaca a trajetória da emissora, referência em jornalismo e prestação de serviço à população TV Atalaia|Do R7 22/05/2025 - 15h18 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h18 ) twitter

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia foi homenageada nesta quarta-feira (21) em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, em comemoração aos 50 anos de fundação da emissora sergipana.

Durante a cerimônia, a diretora executiva da TV Atalaia, Grace Franco, agradeceu a homenagem à emissora que há cinco décadas dá vez e voz ao povo sergipano.

O superintendente da emissora, Augusto Franco Neto, também esteve presente, representando o empresário Walter Franco, fundador e presidente do Sistema Atalaia de Comunicação. Durante a solenidade, ele fez memória da fundação da emissora que permanece pautada na verdade e credibilidade.

A iniciativa da homenagem partiu da deputada federal por Sergipe, Yandra Moura (União Brasil), que ressaltou a importância da emissora para a comunicação no estado. Para ela, na TV Atalaia tem uma trajetória marcada pelo compromisso com o povo sergipano. É um veículo que cresceu junto com o estado, levando informação, cultura e cidadania.

Histórico

Fundada em 17 de maio de 1975, a TV Atalaia é atualmente afiliada à RECORD e se consolidou como a maior emissora de Sergipe em conteúdo local. Com mais de oito horas diárias de programação regional, tornou-se referência em jornalismo, prestação de serviço e promoção da identidade cultural do estado.

A emissora faz parte do Sistema Atalaia de Comunicação, o maior grupo de mídia de Sergipe, liderado pelo empresário Walter Franco, com superintendência de Augusto Franco

Neto e direção executiva de Grace Franco. O sistema também inclui as rádios Metropolitana Aracaju, Nova Brasil FM Aracaju e o portal de notícias A8SE.