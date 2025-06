TV Atalaia recebe representantes da RECORD e patrocinadores para vivência cultural em Sergipe O ponto alto da programação acontece no sábado, 28, quando os convidados acompanham a grande transmissão ao vivo do “São João é na RECORD” TV Atalaia|Do R7 27/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Atalaia Foto: Max Carlos.

A TV Atalaia preparou um receptivo especial em Aracaju para receber os convidados do projeto São João é na RECORD, que este ano escolheu Sergipe como sede oficial. A programação acontece de 26 a 29 de junho e integra um conjunto de ações que posicionam o estado no centro das celebrações juninas do Nordeste, reforçando o papel da emissora como articuladora de experiências que valorizam a cultura local.

Representando a TV Atalaia, emissora anfitriã da transmissão, a diretora executiva Grace Franco coordena pessoalmente a recepção de cerca de 100 convidados. O grupo reúne representantes da RECORD Nacional, proprietários e diretores de afiliadas nordestinas, além de executivos de grandes marcas patrocinadoras como Magalu, BRF, Pampers, Caixa Econômica Federal, Itaipava, Assaí e o Governo de Sergipe.

Ao longo dos quatro dias, os convidados participarão de uma imersão na cultura sergipana. A proposta é apresentar o que o estado tem de mais autêntico em gastronomia, paisagens e tradições populares, alinhada ao espírito do projeto, que conecta os nove estados nordestinos por meio da música e da identidade regional. O Vidam Hotel será o ponto de encontro oficial da ação, que marca não apenas um momento de celebração, mas também de relacionamento institucional e fortalecimento da imagem de Sergipe como destino para grandes eventos culturais.

“Receber esses parceiros aqui é uma oportunidade de mostrar, com orgulho, a força da nossa cultura. É um momento para promover conexões, mas também para despertar encantamento pela nossa história, nosso ritmo e nossa identidade”, afirma Grace Franco.

‌



O ponto alto da programação acontece no sábado, 28, quando os convidados acompanham, diretamente da Orla da Atalaia, a grande transmissão ao vivo do especial “São João é na RECORD”. O evento será exibido para todo o Nordeste pela RECORD, fruto da integração entre as dez afiliadas da emissora na região, com a TV Atalaia liderando a operação a partir de Sergipe.

A exibição consolida o protagonismo do estado no calendário junino e amplia sua visibilidade como polo de cultura e turismo. Ao transformar os festejos populares em um produto audiovisual de alcance regional, a TV Atalaia une cultura, mercado e comunicação, reafirmando sua vocação para promover experiências de relevância e impacto nacional.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Atalaia Foto: Max Carlos