TV Atalaia RECORD concluirá o SERGIPÃO 2025 com a transmissão da grande final entre Confiança e Itabaiana Emissora entrega mais um projeto de sucesso com 10º ano consecutivo do transmissão do Campeonato Sergipano de Futebol TV Atalaia|Do R7 27/03/2025 - 17h23 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h25 ) twitter

Divulgação TV Atalaia

Neste sábado (29), a partir das 16h30, acontece a tão aguardada final do Campeonato Sergipano de Futebol - o Sergipão, entre o Confiança e o Itabaiana, na Arena Batistão, em Aracaju - Sergipe.

Divulgação TV Atalaia

Este é o décimo ano consecutivo que a emissora realiza a transmissão do Campeonato Sergipano de Futebol. A transmissão da TV Atalaia é reconhecida localmente pela sua excelência em qualidade e engajamento com o público sergipano.

Seguindo a tradição, a TV Atalaia transmitirá a final ao vivo, simultaneamente na TV aberta e no seu canal do youtube (@TvAtalaiase).

Divulgação TV Atalaia

A equipe de transmissão do Sergipão é composta por Rafael Teles (apresentação e narração); Neandes Rafael e Ícaro Novaes (repórteres de campo) e Eduardo Costa (comentarista). Além disso, há uma grande equipe envolvida nos bastidores do Sergipão, incluindo o departamento comercial, tecnologia, operacional, jornalismo e programação.

Divulgação TV Atalaia

No Youtube, a transmissão do primeiro jogo da grande final, que aconteceu no último sábado, 22, alcançou mais de 97 mil visualizações e um pico de mais de 4.900 telespectadores simultâneos na disputa entre o Itabaiana x Confiança. Os times voltam a se enfrentar neste sábado, 29, no jogo decisivo do Campeonato Sergipano de Futebol 2025.

Divulgação TV Atalaia

Foram 10 cotas vendidas para o patrocínio do Sergipão 2025, que garantem a excelência na entrega e visibilidade do projeto.

O Sergipão faz parte do calendário de projetos da TV Atalaia 2025, e é o segundo projeto do ano entregue pela emissora, sendo o primeiro, o Verão Atalaia. A emissora se prepara para a realização do Campeonato Sergipano de Kart, o Circuito de Corridas TV Atalaia e o projeto São João da Minha Terra, que acontecerão ainda no primeiro semestre deste ano. Além disso, a TV Atalaia abraça, durante este ano em que celebra os 50 anos de história, a realização do grande projeto junino da Record - o São João RECORD Nordeste.