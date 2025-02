TV Atalaia | RECORD inicia veiculação de campanha sobre cobertura do sinal digital (HDTV) em Sergipe A emissora amplia presença no estado e planeja fortalecer ainda mais suas plataformas digitais TV Atalaia|Do R7 29/01/2025 - 17h56 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia já está presente com o sinal digital gratuito em mais de 97% dos municípios sergipanos. Com o objetivo de ampliar ainda mais sua abrangência, a emissora lançou a campanha “TV Atalaia é Digital!”, reforçando a importância dessa evolução para os telespectadores.

Na campanha, fazem parte a apresentadora do Cidade Alerta Sergipe, Mariana Sena, e a telespectadora carismática, dona Ritinha. “Um dos propósitos do filme publicitário é mostrar a proximidade da TV com o público sergipano, por isso, foi escolhido o ambiente da residência da telespectadora para a gravação, fazendo uma refeição com a apresentadora Mariana, enaltecendo essa proximidade da TV com a nossa gente”, afirma a publicitária e colaboradora do time comercial da TV Atalaia, Bianca Matos.

Atualmente, o sinal digital da TV Atalaia cobre 67 municípios sergipanos, beneficiando uma população de 2.286.518 pessoas, o que representa 97,28% da população do estado. Nos últimos três anos, a emissora conseguiu expandir sua cobertura digital em 34,48%, atingindo cerca de 810.100 novos telespectadores. Este crescimento tem sido fundamental para democratizar o acesso à informação e entretenimento de qualidade, além de contribuir para a inclusão digital no estado. Para o ano de 2025, a TV Atalaia já tem novos planos para continuar expandindo sua cobertura.

A emissora segue com a missão de chegar a todos os sergipanos, promovendo maior acessibilidade e interação com a sua programação.

‌



Além da expansão no sinal de TV, a emissora também tem investido fortemente em suas multiplataformas digitais. Com conteúdo disponível no YouTube, Twitter, Portal A8SE e Instagram, a TV Atalaia | RECORD se consolidou como uma referência em jornalismo e entretenimento no estado, permitindo que o público acompanhe seus programas de forma dinâmica e interativa, de qualquer lugar e a qualquer hora.

Com essa crescente presença digital e o fortalecimento de seu sinal digital, a TV Atalaia continua sua trajetória de inovação, compromisso com a informação de qualidade e proximidade com os sergipanos.