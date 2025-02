TV Atalaia | RECORD realiza o projeto Verão Atalaia 2025 Evento promoveu um dia repleto de atividades gratuitas voltadas para o bem-estar, esportes e lazer TV Atalaia|Do R7 06/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

No último sábado (1°), aconteceu o “Verão Atalaia” no Villa Impacto Beach Club, localizado na Praia da Aruana, em Aracaju/Sergipe. O projeto, realizado pela TV Atalaia | RECORD, teve entrada gratuita e promoveu um dia repleto de atividades gratuitas voltadas para o bem-estar, esportes e lazer.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

Os participantes tiveram acesso à hidratação gratuita e a um café da manhã energético, para começar o dia com disposição. A programação, diversificada e pensada para todos os públicos, inclui aulas de FitDance, pilates, alongamento e torneios de futevôlei e vôlei de praia, garantindo momentos de descontração e diversão.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

Tony Rodrigues, Diretor Comercial da TV Atalaia, disse que o projeto, que está no seu 2° ano, faz parte das comemorações das cinco décadas da TV Atalaia.

“No ano em que a TV Atalaia completa 50 anos a gente tinha que comemorar em grande estilo. Contamos com muitos parceiros que estão com a gente há muitos anos e este evento não aconteceria sem esses amigos”, explicou o diretor.

‌



O evento contou com diversas ações de experiência proporcionadas pelos patrocinadores do projeto: a Maratá ofereceu refrescos e cuscuz, enquanto a Pomar Alimentos distribuiu sorvetes. A rede de supermercados GBarbosa garantiu a hidratação dos participantes com água mineral.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

Além disso, a Uninassau promoveu atividades esportivas, oferecendo aulas de beach tennis, vôlei e futevôlei com seus professores. O Colégio São Lucas levou seus alunos para um dia especial de lazer no Verão Atalaia.

‌



A Netiz garantiu conexão para todos os presentes, fornecendo internet durante o evento. A Farmácia Zé do Bairro também marcou presença, disponibilizando protetor solar e realizando medições de saúde.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

Foi uma experiência completa e enriquecedora para todos os participantes.

‌



Durante todo o dia, as quadras de recreação ofereceram aulas de Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei, todas ministradas por profissionais da UNINASSAU. Além disso, teve o campeonato “Pé na Areia”, que reuniu competidores para disputas emocionantes, garantindo uma competição de alto nível para os amantes de esportes de areia.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

O Verão Atalaia 2025 também contou com a apresentação do repórter Lohan Lima, que faz parte da equipe do programa de entretenimento da emissora, o “Você em Dia”

No turno da tarde, as atividades continuaram com aulas de Localizada, funcional e mais sessões de alongamento. O evento é uma verdadeira celebração do verão e do bem-estar, com momentos de lazer e integração para todos os participantes.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia

Para encerrar a programação de forma especial, o pôr do sol foi embalado pela música de Juçara Nascimento e sua banda, marcando o início das prévias carnavalescas e trazendo o clima de folia para a praia.

Divulgação TV Atalaia Imagens: Jéssica Dantas - TV Atalaia





Link do vídeo: