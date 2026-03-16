Aurora Night Run reúne corredores e anima a Rua da Aurora em corrida noturna no Recife Entre os competidores, muitos buscavam apenas completar o trajeto e viver a experiência da corrida de rua

Divulgação TV Guararapes Jornalismo - Aurora Night Run reúne corredores e anima a Rua da Aurora em corrida noturna no Recife

A Aurora Night Run transformou a Rua da Aurora em um grande palco de esporte, música e animação no Recife. Antes mesmo da largada, corredores e público já entravam no clima do evento, que reuniu participantes de diferentes níveis desde estreantes até atletas mais experientes.

Realizada pela Associação dos Corredores de Pernambuco, com apoio da TV Guararapes RECORD, a corrida contou com percursos de 3 km e 5 km. A largada aconteceu ao anoitecer, quando a via ganhou iluminação especial e clima de festa para receber os participantes.

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Entre os competidores, muitos buscavam apenas completar o trajeto e viver a experiência da corrida de rua. Já na disputa pelo pódio, Abraão cruzou a linha de chegada em primeiro lugar entre os homens, enquanto Sandra foi a campeã na categoria feminina.

A Aurora Night Run marcou a segunda edição do evento e abriu o calendário anual de corridas apoiadas pela TV Guararapes, que ainda contará com outras cinco provas ao longo do ano, reforçando o incentivo ao esporte e à prática de atividades físicas na cidade.