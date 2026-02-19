Carnaval de milhões: TV Guararapes fez a maior cobertura da folia em Pernambuco TV Guararapes transforma o Carnaval 2026 em um espetáculo multiplataforma

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes RECORD encerrou o Carnaval de Pernambuco 2026 com uma das maiores coberturas já realizadas pela emissora. Foram mais de 20 horas de transmissão ao vivo na TV e outras 52 horas no digital, levando para todo o estado a alegria, a diversidade cultural e a força da maior festa popular do Brasil.

A maratona começou quinta-feira (12), na abertura oficial do Carnaval, Polo Marco Zero. No sábado de Carnaval, com mais de seis horas ao vivo diretamente do Galo da Madrugada e das ladeiras de Olinda. No domingo, a emissora acompanhou desde cedo a movimentação dos blocos e troças na cidade histórica. Já na segunda e na terça-feira, a programação seguiu conectando o público aos principais polos da folia, mantendo Pernambuco inteiro ligado no ritmo do frevo.

A apresentação ficou por conta de Gernand Lopes, Meiry Lanunce, Vivi Rolemberg e Evenilson Santana, que conduziram a cobertura com informação, leveza e muita animação. Em frente à Prefeitura de Olinda, Jota Júnior e Rafael Cabral mostraram de perto toda a irreverência do carnaval, destacando fantasias, tradições e a criatividade do povo pernambucano.

Para dar conta de seis dias intensos de festa, a emissora mobilizou mais de 200 profissionais, espalhados por Recife, Olinda, Bezerros, Nazaré da Mata, Goiana, Caruaru, Petrolina e outras cidades do estado. À noite, as equipes seguiram mostrando a animação do Recife Antigo, ampliando ainda mais o alcance da cobertura.

Além da TV, o projeto ganhou força no digital, com transmissões ao vivo do palco do Marco Zero pelo YouTube da emissora, conteúdos exclusivos e cobertura completa nas redes sociais, uma estratégia multiplataforma que garantiu presença forte da capital ao interior.

“Foi uma operação grandiosa, conectando televisão e digital em tempo real. Reforçamos nosso compromisso com a cultura pernambucana e mostramos, mais uma vez, a potência da TV Guararapes em grandes eventos”, destacou Sandro Krechowieki, superintendente da emissora.

Números que marcaram o Carnaval 2026

A cobertura alcançou mais de 18 milhões de pessoas e 146 milhões de impactos nas redes sociais, com engajamento acompanhando o ritmo da folia.

Na televisão e no Digital, os resultados consolidaram a força da emissora:– 5,3 pontos de audiência– 13,4 de share– 87,3% a mais que o 3º lugar– Vice-liderança absoluta durante a transmissão– 18 Milhões de Impressões no YouTube– 77 Milhões de Visualizações nas Lives, Stories, Reels e Shorts– + de 60 Conteúdos Pré-Carnaval– + de 52 Horas de Transmissão ao vivo.

Em comparação com 2025, houve ainda um crescimento de +10,5%, reflexo de uma transmissão cada vez mais conectada, relevante e próxima do público.O projeto Carnaval 2026 contou com o patrocínio de Bradesco, Dragão, Esportes da Sorte e Hyundai.Com uma cobertura intensa, multiplataforma e cheia de energia, a TV Guararapes Record encerra o Carnaval reafirmando sua liderança regional e sua conexão direta com o povo pernambucano.

Se tá no Carnaval, tá na folia. Se tá na folia, tá na TV Guararapes.