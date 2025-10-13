Festa da TV Guararapes RECORD para a criançada lotou o Parque Dona Lindu Evento levou muita diversão e atrações musicais para as crianças com shows de Tio Bruninho e convidados

Divulgação TV Guararapes

Uma tarde de diversão, brincadeiras e apresentações musicais que ficará na lembrança da criançada. A festa o Mundo da Criança promovida pela TV Guararapes RECORD para celebrar o dia das crianças foi um sucesso. Centenas de famílias com seus pequenos lotaram o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, nesse domingo (12), para comemorar a data.

A meninada não parou de brincar um minuto. A animação foi ainda maior com a chegada da turma do Treloso e do Guarapinho, o mascote da TV Guararapes. As crianças aproveitaram para fazer muitas fotos e dançar na companhia dos bonecos. Os apresentadores da emissora também participaram do evento e interagiram com o público presente.

Divulgação TV Guararapes

No palco, a animação ficou por conta de Tio Bruninho e da Princesa Carol além dos cantores Almir Rouche, Dany Myller e Irah Caldeira. Quem também levou diversão para a criançada foi o músico mirim Raul Lopes, que tocou seu saxofone, a cantora Helena Magalhães e o Capitão Pitomba. “Mais um ano dessa parceria maravilhosa com a TV Guararapes para gente oferecer muita diversão às crianças”, ressaltou Tio Bruninho.

A gerente de programação e projetos da TV Guararapes, Heloísa Lobo, falou sobre a festa do dia das crianças e outros eventos da emissora. “É um momento muito importante para a TV Guararapes ter seu público por perto, se divertindo e interagindo com todo o elenco da emissora. Ao longo do ano, realizamos muitos outros eventos para nossos telespectadores com muita prestação de serviços”, destacou Heloísa.