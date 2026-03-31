Projeto TV Guararapes nos Bairros reúne serviços gratuitos e lazer no Largo da Bomba do Hemetério Iniciativa amplia o acesso a direitos e promove bem-estar, com mais de 1.000 atendimentos realizados na comunidade

Divulgação TV Guararapes

No dia 26 de março de 2026, o Largo da Bomba do Hemetério, no Recife, foi palco de um grande mutirão de cidadania que levou serviços essenciais e momentos de lazer para a população da região. Esta foi a primeira edição do projeto TV Guararapes nos Bairros em 2026, ano em que a iniciativa celebra seu quinto ano de realização. A ação reuniu moradores a partir das 8h da manhã, promovendo atendimentos gratuitos e atividades para toda a família.

A programação contou com uma ampla oferta de serviços de saúde, incluindo exames, vacinação e consultas com clínico geral, contribuindo para o cuidado e a prevenção. Na área de direitos, a população teve acesso a atendimentos do Procon e atualização do CadÚnico, reforçando a importância da cidadania e do acesso à informação.

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Além disso, o evento também ofereceu corte de cabelo gratuito, promovendo cuidado pessoal e autoestima para os participantes. Para completar, o público contou com a presença de Tio Bruninho e Princesa Carol, que animaram o evento com shows e brincadeiras, além da participação de todo o casting, garantindo um ambiente leve e acolhedor.

Divulgação TV Guararapes

A edição contou com o patrocínio da Uninassau, que levou serviços como orientação jurídica, orientação sobre Imposto de Renda e sessões de massagem para o público, e da Becker, que esteve presente com atividades recreativas, brincadeiras e distribuição de brindes. O evento também teve o apoio da Prefeitura do Recife e da Assembleia Legislativa de Pernambuco, fortalecendo a iniciativa e ampliando o alcance dos serviços oferecidos.

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O projeto mobilizou a comunidade local e reforçou o compromisso da TV Guararapes em levar serviços e iniciativas de impacto social diretamente aos bairros do Recife, fortalecendo sua conexão com a população ao longo desses cinco anos.