Jornalismo - TV Guararapes fortalece presença no CRIA PE 2025

Como patrocinadora oficial do CRIA PE, a TV Guararapes marcou forte atuação no evento: além da ativação da marca no local, o canal levou parte do elenco para interagir com públicos, parceiros e profissionais da indústria criativa. Essa participação reforça o compromisso da emissora com a inovação no mercado de comunicação, a valorização da propaganda local e o fortalecimento da presença da marca em ambientes de convergência criativa.

Divulgação TV Guararapes

Durante o festival, a TV Guararapes esteve engajada em encontros, networking e troca de experiências, apoiando não apenas a premiação das melhores campanhas. Com essa iniciativa, a emissora reafirma sua posição como um agente ativo no ecossistema de comunicação e publicidade de Pernambuco, reforçando a visão de marca que valoriza criatividade, relevância local e presença estratégica em eventos que moldam o presente e o futuro da indústria.