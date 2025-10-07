TV Guararapes RECORD anuncia novidades e projetos ao mercado em evento prestigiado Emissora vice-líder de audiência mostrou oportunidades comerciais para 2026 e anunciou equipe de reportagem em Petrolina

Divulgação TV Guararapes

O encontro com o mercado publicitário promovido pela TV Guararapes | RECORD, no Novotel Recife Marina, foi um sucesso. Os principais nomes da publicidade pernambucana - representantes de agências, anunciantes e assessores de imprensa - marcaram presença em um evento bastante prestigiado na manhã desta terça-feira (07).

O encontro foi comandado pelo superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Sandro Krechowieki, e contou com a presença do superintendente de Rede da RECORD, André Dias, além de todos os apresentadores da TV Guararapes. A jornalista Meiry Lanunce foi a responsável pela apresentação do evento.

Foram apresentadas ao público as novidades e os projetos comerciais da emissora — vice-líder de audiência há mais de quatro anos — para o ano de 2026. Também foi anunciado que, em breve, a TV Guararapes contará com uma equipe de reportagem em Petrolina, no Sertão do estado. Atualmente, a emissora cobre todas as regiões de Pernambuco e já possui uma equipe em Caruaru, responsável pelo Agreste, além das equipes da Região Metropolitana do Recife. Não menos importante, o encontro também abordou a chegada da TV 3.0

O superintendente de Rede da RECORD, André Dias, falou sobre a importância da aproximação da TV Guararapes com o público e das oportunidades para os anunciantes.

“A TV Guararapes, assim com a RECORD, quer ter sempre cara do Brasil, independentemente de onde esse brasileiro esteja. Isso acontece através dos projetos feitos no Carnaval, São João, Verão e muitos outros que a TV Guararapes desenvolve ao longo do ano. Além disso, estamos sempre falando com a população também por meio do nosso jornalismo que acontece nas ruas, cobrando das autoridades aquilo que o povo precisa”, destacou Dias.

Para o superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Sandro Krechowieki, reunir o mercado para mostrar os projetos e falar do sucesso de tudo que é feito pela TV Guararapes é sempre gratificante.

“Estamos apresentando para o mercado o nosso cardápio para o ano de 2026, o que nós temos de grade de programação, de cobertura, de alcance, e mostrando projetos realizados mês a mês. O mercado constrói a TV Guararapes junto com a gente e nos torna fortes e vice-líder há mais de quatro anos. Estamos na vida dos pernambucanos e estaremos sempre ao lado da população”, ressaltou Krechowieki.

Os representantes das agências de publicidade também destacaram a importância do encontro e a relevância da emissora para o mercado.

“A TV Guararapes tem se mantido na vice-liderança, o que nos possibilita manter essa parceria tão importante e que vai trazer bons resultados para 2026”, afirmou Queirozinho, diretor da Ampla.

Giovanni Di Carlli, da BG9, também prestigiou o evento. “A TV Guararapes tem a cara do pernambucano e a cara dos nossos clientes, e isso faz com que essa parceria seja mantida sempre com muito sucesso”, pontou.

A gerente de negócios da TV Guararapes, Suelene Sá, fez a apresentação e detalhamento de todos os produtos comerciais da emissora. Ela falou das vantagens de as marcas anunciarem na TV que mais cresce em Pernambuco e das novidades para o próximo ano.

“Esse ano, o São João e o Carnaval já foram sucesso de comercialização e, para 2026, tudo será ainda melhor. Teremos novidades nas transmissões do Galo da Madrugada e na cobertura da festa de São João. Muitas marcas já nos procuraram e fecharam parceiras”, contou Suelene.

Na chegada dos convidados, um trio pé-de-serra embalou a todos ao ritmo do autêntico forró nordestino. Antes de escutarem sobre as novidades e projetos da emissora, os convidados tomaram um café da manhã e foram contemplados, ao final do evento, com uma prévia do carnaval som de uma orquestra de frevo, passistas e o cantor Ed Carlos, que colocou o pessoal para cantar e dançar.