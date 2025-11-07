TV Guararapes leva serviços gratuitos e cidadania ao Morro da Conceição Projeto “TV Guararapes nos Bairros” ofereceu atendimentos, beleza, saúde e orientação social à comunidade

Jornalismo - TV Guararapes leva serviços gratuitos e cidadania ao Morro da Conceição (Foto: Leo Mendes)

A TV Guararapes realizou nesta quinta-feira (6) mais uma edição do projeto “TV Guararapes nos Bairros”, desta vez na quadra do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. A iniciativa reuniu centenas de moradores ao longo da manhã e promoveu uma ampla ação de cidadania, saúde, beleza e orientação social, com o objetivo de aproximar ainda mais a emissora das comunidades.

Durante o evento, foram oferecidos serviços gratuitos como vacinação, saúde bucal, atendimento clínico geral, exames de mamografia, corte de cabelo, design de sobrancelhas, além de orientações do Procon, CadÚnico e ações de vigilância ambiental e da plataforma GoRecife. As crianças também tiveram um espaço especial, com atividades recreativas, brincadeiras e muita diversão.

O superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Sandro Krechowieki, destacou o propósito do projeto:

“Tudo isso é pensado para aproximar ainda mais a emissora da comunidade, levando informação, cuidado e atenção a quem mais precisa. O TV Guararapes nos Bairros é uma forma concreta de retribuir o carinho e a confiança do nosso público, que nos acompanha todos os dias.”

A edição contou com o apoio da Prefeitura do Recife, reforçando a importância das parcerias institucionais para ampliar o alcance de serviços essenciais e fortalecer ações sociais em diferentes bairros.

Com mais de três anos de atuação contínua, o TV Guararapes nos Bairros já realizou mais de 20 edições, levando cidadania, saúde e oportunidades para milhares de pessoas em toda a Região Metropolitana do Recife.

O projeto segue firme com o compromisso de estar cada vez mais perto das pessoas, valorizando o papel social da comunicação e fortalecendo o vínculo da emissora com o público pernambucano. Em 2026, tem mais!