Corrida dos Morros marcou o domingo no Ibura ao receber 4 mil participantes Edição de 2026 reuniu 4 mil participantes e arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos

Divulgação TV Guararapes

No último domingo (19), ocorreu a sexta edição da Corrida dos Morros. Realizada no Ibura, a etapa reuniu 4 mil inscritos de diferentes idades e municípios, entre amadores e profissionais, arrecadando cerca de 2 toneladas de alimentos para doação.

A Corrida dos Morros nasceu no Morro da Conceição em 2023 e já soma um histórico de mais de 16 mil atletas desde então. A iniciativa surgiu como uma forma de integrar cultura, esporte e pertencimento dentro das comunidades, além de apoiar causas sociais. Mais do que um evento esportivo, a prova representa uma oportunidade de superação.

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Esta edição contou com três percursos: 1,6 km para a modalidade de caminhada e, para a corrida, 4 km e 8 km, com largada às 6h na Praça da Primeira Infância. Durante a concentração, houve apresentações culturais e um aquecimento especial.

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Durante a entrevista, um dos presentes relatou que fazia seis anos que não praticava exercício físico. Preparar-se para o desafio foi um passo difícil, mas o circuito foi essencial para marcar sua volta ao movimento.

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Outra entrevistada levou a filha para o evento: “A gente já tinha feito a etapa da Conceição ano passado. Esse ano é a primeira vez que viemos ao Ibura. É legal, é uma festa. A gente conhece o lugar, vê as pessoas participando junto. É muito legal”.

Ao fim da prova, todos receberam medalhas de participação e, para aqueles que realizaram os percursos de 4 km e 8 km, houve a premiação do pódio para os três primeiros lugares.